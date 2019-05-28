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"Минск" не предусматривает автономию: Волкер напомнил России содержание соглашений по Донбассу

18:27, 28 мая 2019
Политика
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Курт Волкер / REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Минские соглашения не предусматривают автономии Донбасса, но Украине необходимо воплотить особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

В частности, его спросили, каковы "красные линии" для США с целью продолжения поддержки Украины и сохранения санкций против РФ.

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"Я думаю, что наиболее важная "красная линия" заключается в продолжении усилий по выполнению Минских соглашений", - заявил Волкер.

Он напомнил о необходимости установить режим устойчивого прекращения огня, вывести из оккупированного Донбасса российские военные сил, которые до сих пор там находятся, устранить незаконные вооруженные формирования, создать надлежащие условия безопасности для жителей Донбасса и в дальнейшем воплощать политические положения Минских соглашений.

"Этому будут противоречить дела, которые будут касаться любого признания захвата этой территории Россией или каким-то образом (признанияе) "независимости" территории. Автономия не является частью Минских соглашений. Частью соглашения является специальный статус (особый порядок местного управления в отдельных районах Донбасса - УНИАН) , который все еще должен быть реализован, но речь не идет об автономии", - подчеркнул Волкер.

"Продолжение присутствия иностранных сил на территории Украины также будет "красной линией", - заявил Волкер.

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Теги: #Донбас#Курт Волкер