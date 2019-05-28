"Минск" не предусматривает автономию: Волкер напомнил России содержание соглашений по Донбассу

Спецпредставитель США подчеркнул важность установления режима прекращения огня, вывода российских военных сил из Донбасса, устранения незаконных вооруженных формирований, создания надлежащих условий безопасности для жителей Донбасса и последующее воплощение политических положений Минских соглашений.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что Минские соглашения не предусматривают автономии Донбасса, но Украине необходимо воплотить особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

В частности, его спросили, каковы "красные линии" для США с целью продолжения поддержки Украины и сохранения санкций против РФ.

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"Я думаю, что наиболее важная "красная линия" заключается в продолжении усилий по выполнению Минских соглашений", - заявил Волкер.

Он напомнил о необходимости установить режим устойчивого прекращения огня, вывести из оккупированного Донбасса российские военные сил, которые до сих пор там находятся, устранить незаконные вооруженные формирования, создать надлежащие условия безопасности для жителей Донбасса и в дальнейшем воплощать политические положения Минских соглашений.

"Этому будут противоречить дела, которые будут касаться любого признания захвата этой территории Россией или каким-то образом (признанияе) "независимости" территории. Автономия не является частью Минских соглашений. Частью соглашения является специальный статус (особый порядок местного управления в отдельных районах Донбасса - УНИАН) , который все еще должен быть реализован, но речь не идет об автономии", - подчеркнул Волкер.

"Продолжение присутствия иностранных сил на территории Украины также будет "красной линией", - заявил Волкер.