Зеленский не будет подписывать законы, которые были приняты с нарушением процедуры - Стефанчук

По словам Стефанчука, украинцы должны научится жить по правилам.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушением процедур. Читайте такжеНа сайте Рады обнародован полный текст законопроекта Зеленского об импичменте

Об этом он сказал во время брифинга, передает НВ. «Законы, которые принимались с нарушением процедуры, - это очень опасная практика. Потому что сегодня мы знаем, что Конституционный суд совершенно справедливо за нарушение определенных процедурных вещей просто разваливает законы. И поэтому Владимир Зеленский четко сказал на предыдущем согласительном совете, что он не будет подписывать те законы, которые приняты с нарушением процедуры», - сказал он.

По словам Стефанчука, украинцы должны научится жить по правилам.

«Кнопкодавство» - это не путь. По 30 раз ставить вопрос на голосование - это не путь. Демократия - это верховенство процедур. И когда мы найдем понимание в процедурных вопросах, мы найдем путь к порядку. Поэтому для нас процедура важна", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Стефанчук объяснил, что будет, если парламент завтра не проголосует за отставку правительства.