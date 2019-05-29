Стефанчук объяснил, что будет, если парламент завтра не проголосует за отставку правительства

В обращении к украинскому народу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, как будет развиваться ситуация, если парламент завтра, 30 мая, не проголосует за отставку правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сообщил на брифинге.

"Если не будет проголосована отставка правительства, мы знаем, что есть процедура - правительство работает дальше", - сказал он.

Стефанчук напомнил, что у президента нет полномочий для увольнения действующего правительства.

"Вы знаете, что это вопрос фракций, фракционной договоренности. Поэтому мы искренне надеемся, что он будет проголосован. А если нет, то тогда будем ждать 21 июля (досрочных выборов в парламент - УНИАН) с тем, чтобы мы могли законно завести фракцию "Слуга народа" в Верховную Раду и сформировать реальное правительство", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, в обращении к украинскому народу после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку.

20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после заседания Кабинета министров 22 мая. Он также сказал, что будет агитировать народных депутатов поддержать это решение.

27 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента подчеркнул необходимость рассмотреть в четверг вопрос об отставке правительства.

Он отметил, что "по закону, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров, на это дается 10 дней, и мы входим в эти 10 дней на этой пленарной неделе".

Парубий дал поручение Комитету ВР по вопросам правовой политики рассмотреть в среду на заседании этот вопрос, чтобы в четверг была возможность рассмотреть вопрос об отставке Кабмина и премьер-министра Украины.