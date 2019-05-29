Саакашвили прилетает в Украину (онлайн-трансляция)

28 мая Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, а уже сегодня последний прилетает в Киев.

В среду, 29 мая, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прибывает в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.

Перед вылетом в Киев Саакашвили заявил о получении у консула в Варшаве удостоверения личности для возвращения в Украину.

Как сообщалось, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский исключил из указа (от 26 июля 2017 года) своего предшественника положение о потере Саакашвили гражданства Украины.

Напомним, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

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Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Относительно него существует ограничение по въезду в Украину сроком до 2021 года.