Саакашвили получил удостоверение для возвращения в Украину и уже отправился в аэропорт (фото)

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации отправился в аэропорт Варшавы для вылета в Киев.

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил о получении у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения в Украину.

Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

«Замечательная консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину! А сейчас - в аэропорт и в Киев!», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

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Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение о лишении Саакашвили гражданства Украины.