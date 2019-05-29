Депутаты Львовщины просят Зеленского говорить на украинском языке

По мнению депутатов, президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни.

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно недопущения игнорирования статуса государственного языка и использования его в своей публичной деятельности.

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Об этом сообщается на сайте Львовского облсовета. В документе депутаты просят Зеленского исключить использование русского языка в своих публичных выступлениях.

«Львовский областной совет обращается к Вам относительно Ваших последних публичных выступлений на различных мероприятиях в статусе Президента Украины. Часть Ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства относительно обязательного использования государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание», - говорится в обращении.

Депутаты ссылаются на Конституцию Украины и решения Конституционного суда.

«Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.Согласно решению Конституционного Суда Украины №10-рп/99 от 14.12.1999 года, положения части первой статьи 10 Конституции Украины, по которому "государственным языком в Украине является украинский язык", надо понимать так, что украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и тому подобного), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом (часть пятая статьи 10 Конституции Украины)», - отмечается в документе.

Депутаты отмечают, что положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве органов государственной власти, местного самоуправления, и тому подобного.

«Кроме этого, мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России – государства-агрессора.

Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим Вас, Президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности руководствоваться государственным украинским языком", - подытожили в обращении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

16 мая текст закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 2704-VIII опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".