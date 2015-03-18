Президент назначил Пасхавера своим советником

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Вручая новому советнику удостоверение, Порошенко выразил надежду, что, благодаря совместной работе, советы Пасхавера будут эффективно воплощены в жизнь. «Важно, чтобы наши с вами усилия, наш положительный опыт работы был реализован во благо Украины», – подчеркнул президент.

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В свою очередь Пасхавер отметил, что намерен сконцентрироваться на воплощении реформ.

Президент еще раз подчеркнул, что война не является оправданием для того, чтобы не проводить реформы. «Необходимость реформирования, наведения порядка, справедливой и эффективной формы организации экономики государства – эти вызовы никоим образом не менее опасны, чем вызовы на внешнем фронте. Я убежден, что и на внутреннем фронте у нас огромное количество союзников. Хотел бы, чтобы мы с вами объединили усилия, чтобы обеспечить победу в этой чрезвычайно важной борьбе», – сказал Порошенко.

*** 70-летний экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер длительное время занимался исследованиями по вопросам экономической эффективности, приватизации и демонополизации. В разное время был советником президента, премьер-министра, вице-премьер-министра, министра экономики, председателя Фонда государственного имущества Украины.