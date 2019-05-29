Адвокат предупредил о возможном уголовном преследовании Саакашвили после возвращения

С правовой точки зрения, по словам адвоката, президент Владимир Зеленский действовал полностью в рамках своих полномочий.

После приезда в Украину бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому 28 мая вернули украинское гражданство, может столкнуться с уголовным преследованием.

О такой возможности предупредил известный адвокат Николай Полозов, который занимается делом украинских моряков-военнопленных, передает «Обозреватель».

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Полозов напомнил, что уже были попытки возбудить против Саакашвили дело, связанное с незаконным пересечением границы.

"Но я думаю, что необходимо учитывать политический контекст. То есть да, вполне возможно (уголовное преследование. - Ред.) – не знаю, существует ли это дело или его уже закрыли", – сказал он.

На уточняющий вопрос, могут ли Саакашвили снова инкриминировать дело о прорыве государственной границы, Полозов ответил: "Я не могу этого исключить. Тем более все этот факт видели".

"На месте Саакашвили я бы позаботился о том, чтобы получить в Украине надежную юридическую защиту. В случае, если он захочет вернуться", – подчеркнул юрист.

С правовой точки зрения, по его словам, президент Владимир Зеленский действовал полностью в рамках своих полномочий.

"Что касается юридических нюансов, вряд ли здесь есть какие-то существенные подводные камни, которые не были бы обусловлены политическими мотивами. В частности, отношениями господина Саакашвили с представителями предыдущего президента Петра Порошенко. И вот здесь будет интересно, особенно в преддверии досрочных выборов в Верховную Раду", – отметил Полозов.