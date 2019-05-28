Саакашвили вернется в Украину уже завтра: названо точное время прибытия политика

Михеил Саакашвили прилетит завтра в "Борисполь".

Бывший лидер Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которому Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, намерен вернуться в Украину уже завтра, 29 мая.

Об этом сообщила его помощница Дарья Чиж на своей странице в Facebook. Она уточнила, что Саакашвили прилетит в Борисполь из Варшавы в 17:15 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 года положения о потере Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

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Напомним, 26 июля 2017 года на сайте Государственной миграционной службы Украины появились информация, из которой можно было сделать вывод о том, что Порошенко издал указ о лишении гражданства Украины Саакашвили. В сообщении говорилось, что от грузинской стороны материалы по Саакашвили проработаны ГТС Украины и рассмотрены Комиссией по вопросам гражданства при президенте Украины. "По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства", - отметили в ведомстве. В то же время в сообщении прямо не было указано о лишении Саакашвили гражданства Украины.

27 июля 2017 года в Администрации президента Украины подтвердили, что Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили, и отметили, что в соответствии с законодательством о защите персональных данных, этот нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию.

"По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ. в соответствии с законодательством о защите персональных данных, данный нормативный акт не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности персональные данные", - говорилось в сообщении АПУ.