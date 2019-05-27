Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного - МИД

В то же время в МИД заявляют, что пока не будут расторгать Договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом Зеркаль сообщила в эфире "Радио НВ".

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. В общем они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе, поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже ", - отметила заместитель министра.

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Также она отметила важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже в последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - отметила Зеркаль.

Справка УНИАН. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении линии разграничения на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что, в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками СССР не разграничивались.

Среди прочего в этом договоре в статье 2 сказано, что "торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагами Украины или Российской Федерации, которые эксплуатируются в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства".

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.