Морской патруль: помогут ли дополнительные силы НАТО в Черном море сдерживать агрессию России

Еще до начала саммита генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и постоянный представитель США при НАТО Кей Кейли Хатчисон обозначили ключевые вопросы повестки дня этого мероприятия. Так, по словам Хатчисон, НАТО собирается укреплять наземную, морскую и воздушную разведку, а также увеличить число кораблей Альянса в Черном море, чтобы избавить регион от «навязчивости России». «Мы будем обсуждать, что мы еще можем сделать в Черном море. Включая увеличение присутствия кораблей НАТО», - сказала Хатчисон.

«Мы согласовали пакет мер, направленных на улучшение нашей осведомленности с ситуацией и усиление нашей поддержки Грузии и Украины в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и береговой охраны, визиты в порты, учения и обмен информацией. Это будет укреплять наше уже тесное сотрудничество», - заявил Столтенберг.

При этом он добавил, что НАТО уже активизировало свое присутствие в Черноморском регионе. В частности, благодаря совместным учениям с Грузией и Украиной. «Корабли одной из военно-морских групп НАТО, которые находятся в Украине и в Грузии, примут участие в учениях «Морской щит» в Черном море», - добавил он.

Эти заявления не на шутку встревожили РФ. По словам заместителя главы МИД РФ Александра Грушко, усиление НАТО в регионе Черного моря «бессмысленны с военной точки зрения»: «Они не укрепят безопасность ни самого региона, ни НАТО, только будут совмещены с дополнительными военными рисками». И Минобороны РФ тут же эти риски продемонстрировало: в связи с учениями «Морской щит» россияне вывели на дежурство разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота «для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации». Мол, таким образом Россия будет контролировать действия кораблей Альянса.

Любопытно, что в РФ сумели приплести к заявлениям представителей НАТО по поводу новых мер Альянса в Черном море и выборы в Украине. К примеру, статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что это «одностороннее подыгрывание милитаристским лозунгам Порошенко для обострения ситуации накануне второго тура выборов».

На самом деле, действия НАТО никак не связаны с украинской президентской избирательной кампанией. По словам директора Департамента международных многосторонних отношений Фонда «Майдан иностранных дел», дипломата Александра Хары, решение Альянса усиливать свое присутствие в Черном море подразумевает в целом усиление внимания к Черноморскому региону. «Черное море становится все более российским за счет того, что в нем российских сил на порядок больше, чем сил других стран региона. Начиная с 2008 года, Россия начала выстраивать так называемые пузыри безопасности - устанавливать противоракетные комплексы С-300 и С-400, которые находятся на российской территории, но угрожают любому кораблю или самолету, которые попадают в радиус их действия. Таким образом, они ставят под угрозу возможность маневрирования для любых других сил, прежде всего, сил стран НАТО», - говорит он.

В этой связи, Альянс уже давно начал постепенно наращивать свое присутствие в Черноморском регионе, что, как ни крути, помогает сдерживать Россию. «Мы видим ротацию - и в украинские порты, и в порты других стран регулярно заходят американские, канадские корабли. И это не символическое присутствие. Благодаря ему мы наблюдаем тенденцию: когда присутствуют корабли НАТО, то наглость россиян на море уменьшается. Это касается и учений, и недавней блокады в Азовском море – она уменьшилась, хотя россияне до сих пор контролируют Керченский пролив», - отмечает Хара.

По мнению эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего» Илии Кусы, пакет действий – это символический шаг, направленный на демонстрацию заинтересованности странами НАТО обеспечения безопасности Черноморского бассейна. «НАТО на каждом своем мероприятии напоминают об агрессии РФ, чтобы продемонстрировать, что в их позиции ничего не изменилось, и показать, что они якобы что-то делают в пределах своих возможностей. Но на практике этот план не поменяет ситуацию, как и не поменяет расстановку сил в регионе», - считает он.

В свою очередь, эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич обращает внимание, что этот пакет мер НАТО не имеет связи с возможным применением сил блока в Черном море. «Фактически, это лишь демонстрация своего присутствия, своей силы, но не более того», - говорит он.

По его словам, это, прежде всего, план по сбору информации. Ведь в Черном море и так есть Турция, Румыния и Болгария, которые входят в НАТО. Поэтому, формально, НАТО здесь уже присутствует. А сейчас просто пробует показать, что Черноморский регион входит в сферу интересов Альянса. «Соответственно, в этом регионе будет больше присутствия ВМС НАТО, что создаст дополнительные неудобства и препятствия для провокаций РФ, но тут речь идет больше о членах Альянса, а не об Украине», - добавляет он.

Вместе с тем, Украине такое положение вещей тоже на руку. Ведь сильный флот НАТО в Черном море означает, что Альянс будет отслеживать каждый шаг РФ. «Откровенно говоря, возможности НАТО по сбору информации гораздо больше, чем возможности Украины, в том числе, и по событиям в Крыму. К примеру, относительно состава военных баз», - отмечает Тышкевич.

С таким мнением согласен и заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, по словам которого, пакет мер НАТО подразумевает не только возможность мониторить ситуацию на море, но и увеличение облетов самолетов-разведчиков, которые проводят либо радиоэлектронную, либо сигнальную разведку, либо делают снимки, прежде всего, вокруг Крыма. Эксперт отмечает, что, если в 2017 году корабли Альянса находились в Черном море лишь 89 дней, в 2018 году – 120, сейчас «можно ожидать, что они выйдут на показатель в 180 дней». Однако, по его словам, Россия, несмотря на обострение в Черноморском регионе, более опасна для НАТО на суше, чем на море.

Политолог Петр Олещук, в свою очередь, отмечает, что действия России в Черном море задевают интересы не только Украины, но и других государств. В частности, блокада россиянами Керченского пролива, например, поднимает вопрос перемещения по проливам не только украинских судов. По его словам, нужно понимать, что если вначале российской агрессии на Западе многие питали иллюзии, что ситуацию можно урегулировать дипломатическим путем, то сейчас становится очевидно, что дипломатия будет работать значительно лучше, если ей будут помогать те же силы НАТО. «Украине же важна сама постановка вопроса об агрессии РФ. Тем более, на полях НАТО. Ведь нам нужно и далее поднимать вопрос о сотрудничестве с Альянсом. Но решать наши проблемы за нас никто не будет», - говорит он.

В принципе, уже тот факт, что в НАТО обратили внимание на ситуацию в Черном море, хорошо для Украины. Да, это не решит проблемы Крыма и не остановит милитаризацию аннексированного полуострова. Но заставит россиян вести себя гораздо сдержаннее.

Анастасия Заремба, Татьяна Стежар