Иск Украины к РФ о захвате моряков и судов будет рассматривать по существу отдельный арбитраж - Зеркаль

В Министерстве иностранных дел прогнозируют, что дело по иску к России будет рассматриваться годами.

Иск Украины к РФ относительно захвата 24 украинских моряков и трех судов будет рассматриваться по существу в отдельном арбитраже в соответствии с Конвенцией по морскому праву.

Читайте такжеТрибунал ООН обязал Россию освободить 24 украинских моряков

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала на брифинге в Гамбурге, который транслировался на "5 канале", комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

Она подчеркнула, что Россия обязана освободить украинских моряков и суда немедленно, и отчитаться об этом Трибуналу.

"Немедленно - это немедленно. В течение месяца они должны отчитываться Трибуналу, так же, как и мы, о том, как выполнили приказ суда", - заявила Зеркаль.

"По существу дело будет рассматриваться не в этом суде. Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения VII к Конвенции (по морскому праву - УНИАН). Это будет продолжаться годами, но главное, что мы сегодня получили - это вопрос освобождения наших моряков, это вопрос освобождение наших кораблей, и то, что Трибунал признал, что у них есть юрисдикция, то, что Трибунал признал, что предостережение Российской Федерации относительно военной активности не применяется, и что есть безотлагательность для обеспечения принятия этого решения", - подчеркнула Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина продолжит борьбу в арбитражном трибунале, когда дело будет рассматриваться по существу.

При этом замминистра отметила, что на РФ можно влиять только политическими мерами.

Она подчеркнула, что Россия приняла на себя обязательства обязательно выполнять решение Трибунала, поскольку является стороной Конвенции по морскому праву.

"И мы надеемся, что Россия будет помнить это", - добавила Зеркаль.

Отвечая на вопрос, что нужно делать, если Россия не освободит украинских моряков, дипломат отметила, что существуют санкции.

"Есть международное сообщество, которое может применять давление на страны, которые не выполняют решения трибуналов", - сказала Зеркаль.

"Выполнение этого решения более чем обязательное для сторон. И решение является очень четким. Оно даже более четкое, чем мы надеялись", - добавила заместитель главы МИД.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

Сегодня, 25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.