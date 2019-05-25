Россия до 25 июня должна проинформировать Трибунал ООН о выполнении приказа об освобождении украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна.

Российская Федерация до 25 июня должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву о выполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину.

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Приказ суда зачитал президент Трибунала ООН Пак Чжин Хён на заседании в Гамбурге, которое транслировалось на сайте суда.

Он заявил, что, согласно установленным правилам, каждая сторона по делу должна направить доклад и информацию о выполнении временных мер, по которым Суд принял решение.

"Суд решил, что Украина и Российская Федерация должны направить Трибуналу первичный доклад ... не позднее 25 июня 2019 года, и предоставляет президенту полномочия обращаться с просьбой о получении дополнительного доклада и информации, которые он сочтет целесообразными", - заявил Пак Чжин Хён.

Решение поддержали 19 судей, и только один проголосовал против - российский судья Роман Колодкин.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов

Сегодня, 25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных украинцев.