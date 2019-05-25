МИД Украины удовлетворено приказом Трибунала ООН об освобождении военнопленных моряков

Министерство иностранных дел Украины удовлетворено приказом Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому РФ должна немедленно освободить военнопленных моряков и суда, захваченные 25 ноября 2018 года.

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Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД. «Министерство иностранных дел удовлетворено тем, что Трибунал принял приказ о временных мерах, которых требовала Украины. Сегодняшний приказ содержит серьезный сигнал для России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военно-морских кораблей и 24 моряков на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом», - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что захват Россией военных кораблей и военнослужащих нарушает Конвенцию ООН и обычное международное правое, которые гарантируют полный иммунитет военно-морских кораблей и их персонала, в том числе от захвата, задержания и всех форм национальных правовых процедур.

Запрос о временных мерах, по которому вынес решение Международный трибунал по морскому праву, имеет целью получить защиту от дальнейшего непоправимого вреда правам Украины во время рассмотрения дела по существу.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов

Сегодня, 25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных украинцев.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.