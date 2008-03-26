У Тимошенко хотят срочно приватизировать энергогенерирующие компании

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил внесение изменений в Энергетическую стратегию Украины на период до 2030 года, признав необходимость срочной приватизации генерирующих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Приняты изменения стратегии, которые предусматривают срочную приватизацию генкомпаний, исходя из необходимости привлечения инвестиций и обеспечения энергетической безопасности страны», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Кабинет министров внес в список госкомпаний, акции которых подлежат продаже в текущем году, 60%+1 пакеты акций энергогенерирующих компаний ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Центрэнерго» и ОАО «Днепроэнерго» (расп. от 19 марта №478-р). Так, правительство решило внести в перечень приватизации 60%+1 пакет акций ОАО «Днепроэнерго» (номинальная стоимость - 58 млн. 860 тыс. грн), 60%+1 пакет акций ОАО «Донбассэнерго» (141 млн. 865,82 тыс. грн.), 60%+1 пакет акций ОАО «Западэнерго» (76 млн. 743,26 тыс. грн), ОАО «Центрэнерго» (288 млн. 137,5458 тыс. грн.).

В феврале НАК «Энергетическая компания Украины» выступила с инициативой продажи контрольных пакетов акций генерирующих компаний ТЭС и ТЭЦ стратегическому инвестору.

В настоящее время государство через НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 85,77% “Донбассэнерго”, “Западэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%).