Замглавы АП рассказал, в каком случае Зеленский уволит Богдана

Заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка подчеркнул, что закон о люстрации некачественный и противоречит Конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции закона об очистке власти.

Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил в комментарии журналистам, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Рябошапка подчеркнул, что закон о люстрации является "некачественным и противоречит Конституции. Когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит АП к органам государственной власти, то это означает, что закон не соответствует принципам верховенства права".

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"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана как человека, который должен проходить через процедуру очистки власти", - сказал Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 21 мая назначил Богдана главой администрации президента.

19 декабря 2010 года Богдан был назначен тогдашним главой правительства Николаем Азаровым заместителем министра Кабинета министров Украины - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Уволен с должности правительственного уполномоченного 3 марта 2014 года.

22 мая заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Богдан не может возглавлять АП, поскольку подпадает под люстрацию.

Сегодня, 23 мая, Петухов сообщил, что Минюст проведет люстрационную проверку главы АП и его заместителей, назначенных Зеленским.