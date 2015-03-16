Порошенко ожидает решения о безвизовом режиме с ЕС на майском саммите в Риге

17:22, 16 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко вновь подчеркивает, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в мае в Риге.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

"Очень важное решение, которое там должно быть принято, это решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы качественно подготовиться к этому саммиту, и рассчитываем на поддержку всех 28 стран-членов ЕС", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикою Могерини, что процесс либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом будет завершено до Рижского саммита, который состоится в мае 2015 года.

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