Порошенко: Решение об отмене виз с ЕС должно быть принято на саммите в мае

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в Верховной Раде.

«Уже на Рижском саммите в мае должно быть принято решение о безвизовом режиме по отношению к украинским гражданам с Европейским Союзом», - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года в Риге запланировано проведение саммита «Восточного партнерства».