Порошенко: Решение об отмене виз с ЕС должно быть принято на саммите в мае
18:20, 02 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Европейский Союз примет решение о безвизовом режиме для Украины на рижском саммите в мае 2015 года.
Решение должны принять на Рижском саммите / ZN.UA
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в Верховной Раде.
«Уже на Рижском саммите в мае должно быть принято решение о безвизовом режиме по отношению к украинским гражданам с Европейским Союзом», - сказал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года в Риге запланировано проведение саммита «Восточного партнерства».
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