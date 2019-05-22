Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство

Фотокопии письма бывшего президента Грузии адвокат Саакашвили обнародовал в Facebook.

Адвокат бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал на имя президента Владимира Зеленского обращение о возвращении Саакашвили украинского гражданства.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня был в Администрации президента Украины и, как его адвокат, подал на имя президента Зеленского обращение Саакашвили о восстановлении справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал адвокат.

Также он обнародовал письмо Саакашвили. "Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в обращении Саакашвили.

В случае, если Зеленский сомневается в целесообразности возвращения ему украинского гражданства, Саакашвили обращается к президенту о распоряжении председателю Государственной пограничной службы о том, что он имеет право въехать в Украину, чтобы самому защищать свои права в суде.

Читайте такжеЭто не ваше дело: Саакашвили прокомментировал совет Путина Зеленскому вернуть ему гражданство

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии.

В Украине Саакашвили инкриминировались три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лица (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили незаконно пересек государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше.

В связи с совершенным правонарушением в отношении него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.