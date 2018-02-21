Саакашвили запретили въезд в Украину на три года (документ)

Пограничники решили запретить опальному политику въезд в Украину до 2021 года.

Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили въезда в Украину до 13 февраля 2021 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Саакашвили, опубликовав ответ первого заместителя главы Госпогранслужбы Василия Серватюка на запрос адвокатов.

Читайте такжеМиграционная служба не знает, кто организовал чартер для Саакашвили - журналисты (видео)В документе говорится о том, что экс-глава Одесской ОГА 10 сентября 2017 года незаконно пересек границу Украины в пункте пропуска "Шегини". Кроме того, отмечается, что 12 февраля 2018-го была осуществлена реадмиссия Саакашвили по стандартной процедуре.

"Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете Саакашвили Михеилу Николозовичу въезда в Украину сроком на 3 (три) года до 13.02.2021", - говорится в ответе ГПСУ.

Данную информацию подтвердил и пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает "Украинская правда".

"Да. Подтверждаю. Действительно, командир Мостиского отряда в пределах полномочий принял такое решение, учитывая обстоятельства нарушения границы М.Саакашвили в сентябре 2017 года и опираясь на соответствующие решения судов", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что соответствующее решение о запрете въезда распространяется на все пункты пропуска на украинской границе.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан сотрудниками правоохранительных органов в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.