Рябошапка: выборы 21 июля пройдут по ныне действующей избирательной системой
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что досрочные парламентские выборы 21 июля пройдут по ныне действующей избирательной системой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Есть указ о досрочных выборах. 21 числа они состоятся", - отметил Рябошапка.
Читайте также"Открытые списки сейчас невозможны": появились детали президентского законопроекта об избирательной системе
На вопрос, по какой системе они пройдут, он отметил: "По той системе, которая действует сегодня, - это смешанная система с 5-процентным проходным барьером".
"Вряд ли мы получим много новых политических сил. Соответственно, остаются мажоритарные округа и пропорциональные списки", - сказал представитель АП.
Также Рябошапка высказал мнение, что указ о роспуске парламента будет опубликован в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, 22 мая внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, закрыто без принятия каких-либо решений.
Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины по изменению избирательного законодательства, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
Также в повестку дня сессии был включен законопроект президента касаемо публичных закупок во время избирательного процесса.
Закрывая заседание, председатель ВР Андрей Парубий выразил сожаление, что в повестку дня не включен ни один законопроект по изменениям избирательного законодательства.
Парубий также напомнил, что следующее заседание парламента состоится во вторник, 28 мая.