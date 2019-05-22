Рябошапка: выборы 21 июля пройдут по ныне действующей избирательной системой

Заместитель главы Администрации президента считает, что указ о роспуске парламента будет опубликован в ближайшее время.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что досрочные парламентские выборы 21 июля пройдут по ныне действующей избирательной системой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Есть указ о досрочных выборах. 21 числа они состоятся", - отметил Рябошапка.

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На вопрос, по какой системе они пройдут, он отметил: "По той системе, которая действует сегодня, - это смешанная система с 5-процентным проходным барьером".

"Вряд ли мы получим много новых политических сил. Соответственно, остаются мажоритарные округа и пропорциональные списки", - сказал представитель АП.

Также Рябошапка высказал мнение, что указ о роспуске парламента будет опубликован в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 22 мая внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, закрыто без принятия каких-либо решений.

Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины по изменению избирательного законодательства, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Также в повестку дня сессии был включен законопроект президента касаемо публичных закупок во время избирательного процесса.

Закрывая заседание, председатель ВР Андрей Парубий выразил сожаление, что в повестку дня не включен ни один законопроект по изменениям избирательного законодательства.

Парубий также напомнил, что следующее заседание парламента состоится во вторник, 28 мая.