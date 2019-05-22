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Роспуск Рады: нардепы соберутся сегодня, чтобы рассмотреть изменения в законе о выборах

08:30, 22 мая 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Заседание начнется в 12:00. В повестке дня два вопроса: о внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины»; о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках».

Как сообщал УНИАН, законопроект о выборах, за который предложат проголосовать депутатам, должен к утру написать глава Администрации президента Андрей Богдан.

Основные моменты новой избирательной системы были проговорены 21 мая во время консультации новоизбранного президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций и групп.

На встрече основная дискуссия шла вокруг вопроса - выборы на пропорциональной основе будут проходить по открытым партийным спискам или закрытым.

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Теги: #Рада#Владимир Зеленский