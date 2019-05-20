Зеленский обсудил с представителями США реформы и противодействие российской агрессии

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Соединенных Штатов Америки реформы и противодействие российской агрессии, прибывшими в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства.

Как сообщила пресс-служба президента, Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», - подчеркнул президент.

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Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Президент добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине: «У нас есть очень хороший пример - это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной по ценностям и прозрачности».

Также Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравление и выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинско-американского стратегического партнерства, прежде всего, через реализацию взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубление взаимодействия в сфере безопасности.

С американской стороны во встрече приняли участие члены президентской делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри - специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия.