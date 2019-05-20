Зеленский рассказал, как будет добираться на работу

Зеленский уточнил, что может ездить на велосипеде.

Новый президент Украины Владимир Зеленский может ходить на работу в Администрацию пешком.

Об этом он сообщил сам в комментарии журналисту телеканала NewsOne.

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Журналист уточнил у Зеленского, каждый ли день тот планирует добираться на работу пешком. На что Зеленский уточнил, что может ездить на велосипеде.

"Я надеюсь, что улицы не будут перекрывать. Это самое главное. А там какая разница. Где пешком, а где на машине", - объяснил глава государства.

Как сообщал УНИАН, шестой президент Украины Владимир Зеленский отправился в Администрацию президента в понедельник, 20 мая, в 13:40. По словам нового главы государства, его первым указом действительно станет документ о роспуске Верховной Рады.