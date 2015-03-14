Каждая область должна приобщиться к сооружению укреплений - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с председателями областных государственных администраций относительно обеспечения мобилизации, демобилизации военных и строительства фортификационных сооружений вдоль линии обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул важность сооружения эффективной линии защиты. ”Уже с учетом нашего опыта, лучших образцов проектов фортификационных сооружений, блиндажей, расположения опорных пунктов, должны построить в кратчайшие сроки высокоэффективную оборону”, – подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, каждый регион должен приобщиться к сооружению укреплений. ”Каждая область должна сделать свой посильный вклад в фортификационные работы, если мы не хотим встречать врага на границе в своем городе”, – сказал президент, прибавив, что за каждой областью будет закреплена часть работ, за сроки выполнения и качество которых она будет отвечать

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Порошенко отметил, что, несмотря на неукоснительное выполнение Украиной Минских договоренностей, есть необходимость координации усилий по проведению мобилизации, которая должна обеспечить и усилить обороноспособность страны. ”Процесс, начавшийся ровно месяц тому назад в Минске, ни в коем случае не должен ни у кого создать никаких иллюзий, что угроза отошла или уменьшилась. Ситуация требует четких и скоординированных действий, которые резко увеличат обороноспособность Вооруженных Сил, возможности обороны нашего государства”, – сказал Порошенко.

Глава государства отметил высокий уровень выполнения мобилизационных задач в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Киевской, Ривненской областях.

По убеждению Порошенко, не менее важным для укрепления оборонных возможностей является и процесс демобилизации. ”В условиях, когда целый год мобилизованные, особенно во время первой волны мобилизации, находятся в окопах, значительная часть которых вообще без ротации, это создает соответствующий психологический климат. Мы должны обеспечить эффективный отвод части подразделений, демобилизацию”, – подчеркнул президент.

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Порошенко подчеркнул необходимость обеспечения эффективной реабилитации тех, кто возвращается из зоны боевых действий. ”Должны обсудить те задачи, которые ложатся на плечи правительства, правительственного агентства по вопросам ветеранов, Министерства социальной политики, областных государственных администраций, военкоматов, а также возможности быстрого возвращения, в случае необходимости, наших героев, воинов, имеющих чрезвычайно важный боевой опыт, в строй, – заметил президент.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, руководители силовых структур, министерств и ведомств, председатели областных государственных администраций.