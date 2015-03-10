Первый этап четвертой волны мобилизации выполнен на 95% - Генштаб

Об этом в эфире Радио Свобода сказал исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«Мы предприняли определенные шаги, которые направлены на усиление подготовки личного состава, который в будущем заменит наших бойцов на передовой. Срыва мобилизации нет. Более 95 процентов мероприятий осуществлено и этот процесс продолжается», - рассказал Селезнев.

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Как сообщал УНИАН, 20 января в Украине началась четвертая волна частичной мобилизации.

В целом в 2015 году мобилизация будет проходит в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.