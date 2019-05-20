Климкин рассказал о "суперовых" разговорах с Зеленским и пообещал помогать (видео)

Министр обещает быть на связи.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Сниданок з 1+1" заявил о том, что имел очень хорошую беседу с избранным президентом Владимиром Зеленским и пообещал помогать ему.

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Дипломат подчеркнул, что "суперовых" разговоров с Зеленским было несколько, а последний из них – позавчера, т. е. 18 мая.

"Я сказал, что 100% буду помогать там, где нужно, а это будет нужно, как чувствую, поскольку международный контекст на самом деле очень сложный. Мы сегодня исчерпали резерв международной поддержки без изменений внутри страны. Но оставаться, я считаю, неправильным сейчас, а потом посмотрим", - подчеркнул он.

Климкин подчеркнул что будет на прямой связи на 100%.

"А после выборов посмотрим. Жизнь меняется и у нас будет много перезагрузок", - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке. Направить ее к Верховной Раде он пообещал в день инаугурации, 20 мая.