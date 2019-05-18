Порошенко призвал Зеленского создать условия, чтобы Украина к 2023 году соответствовала критериям ЕС

Также действующий президент Петр Порошенко призвал своего преемника Владимира Зеленского в 2023 году подписать План действий по членству Украины в НАТО.

Президент Петр Порошенко призвал победителя выборов главы государства Владимира Зеленского, инаугурация которого состоится 20 мая, создать такие условия, чтобы Украина к 2023 году отвечала критериям членства в Евросоюзе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на Михайловской площади в столице во время церемонии открытия Дня Европы в Украине.

"Послезавтра приступит к выполнению обязанностей новый президент Украины. Я твердо надеюсь, что он продолжит движение Украины в Евросоюз. Это нельзя игнорировать, так как абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях - это вектор, который безоговорочно поддерживается всем украинским народом", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что курс на евроинтеграцию закреплен в Конституции Украины.

"И что бы я хотел сказать тем, кто уже с послезавтра будет воплощать государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику. Во-первых: берегите доверие и солидарность Евросоюза и Украины. Это достояние является очень высокой ценностью", - сказал Порошенко.

Также он призвал представителей будущей власти усиливать международную коалицию в поддержку Украины.

"Во-вторых, укрепляйте проукраинскую международную солидарность мира, международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии", - сказал Порошенко и добавил, что партнеры Украины поддерживают реформы, реализуемые в нашем государстве.

Кроме того, он призвал усиливать давление на Россию.

"В-третьих: усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю, которая должна обеспечить восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями и обеспечить территориальную целостность Украинского государства, возвращение Крыма", - заявил президент.

"В-четвертых: продолжайте и эффективно воплощайте в жизнь Соглашение об ассоциации, закрепляйте соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Евросоюзом, потому что Украина наконец должна уже сейчас войти во внутренний рынок Евросоюза", - отметил Порошенко.

"В-пятых: продолжайте секторальное сотрудничество с Евросоюзом в направлении, которое уже сейчас зафиксировано в решениях саммита (Украина-ЕС) - это Цифровой союз, Энергетический союз, Таможенный союз и Шенгенский союз", - подчеркнул президент.

По его словам, новая власть должна принять меры по этим направлениям в этом году.

"И последнее, самое важное - создайте все условия, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства в Евросоюзе и имела возможность подать заявку на полноправное членство Украинского государства в Евросоюзе и подписать План действий по членству Украины в НАТО", - подчеркнул Порошенко.