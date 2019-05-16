Двери для членства Украины в ЕС открыты, но предоставить перспективу членства в союзе не готовы - Мингарелли

Посол ЕС отметил, что Украина должна пройти еще определенный путь, чтобы соответствовать необходимым критериям для подачи заявки на членство.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что двери для членства Украины в Евросоюзе открыты, но ЕС пока не готов предоставить перспективу членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол ЕС сказал на круглом столе, приуроченном к 10-й годовщине начала Инициативы ЕС «Восточное партнерство».

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"Ответ очень четкий и короткий: в статье 49 Соглашения ЕС объясняется, что любая европейская страна, которая соответствует определенным критериям, связанным с верховенством права, демократией и свободой, может подать заявку на присоединение к Европейскому Союзу. Это первый тезис", - заявил Мингарелли.

"Второй тезис: Украина является европейской страной. Вы - в центре европейского континента, и поэтому двери открыты", - подчеркнул посол ЕС.

"Третий тезис - ЕС сейчас не находится в том положении, чтобы предложить перспективу членства какой-либо дополнительной стране. Прежде всего, мы должны устранить ряд проблем, которые мы имеем", - пояснил Мингарелли.

"Четвертый тезис - Украине еще многое предстоит сделать перед тем, чтобы соответствовать условиям, которые позволят подать заявку для членства в ЕС", - подчеркнул посол ЕС.

В связи с этим он сказал, что Украина должна сосредоточить свое внимание и имеющиеся знания на утверждении верховенства права, ускорении экономического развития, чтобы украинцы могли находить работу в Украине, а не за границей, а также необходимо обеспечить надлежащий уровень управления в Украине.

Также посол убежден, что Украина имеет все активы, чтобы стать одной из самых богатых стран на континенте.

Кроме того, Мингарелли отметил, что путь достижения цели гораздо важнее, чем сама цель.

"Подумайте над этим", - сказал Мингарелли.