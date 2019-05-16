Украина останется приоритетным партнером для ЕС после выборов в Европарламент - Мингарелли

Посол ЕС заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать внедрение реформ в Украине и поддерживать Украину перед лицом российской агрессии.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что Украина останется приоритетным партнером для Евросоюза после выборов в Европейский парламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол ЕС заявил на мероприятии по случаю Дня Европы.

"Несколько недель назад состоялись свободные и честные выборы в вашей стране, что вызывает полное уважение. Вы четко показали, что Украина - это передовая демократия", - подчеркнул Мингарелли.

"И как уже четко заявили представители нового руководства, они настроены продолжать путь вашей страны в направлении европейской интеграции", - заявил посол ЕС.

Также он напомнил, что через неделю в ЕС пройдут выборы в Европейский парламент. "Но вы можете быть уверены, что Украина будет оставаться приоритетной страной-партнером для ЕС", - подчеркнул Мингарелли.

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Он добавил, что Украина - это не только сосед Евросоюза, потому что Украина и ЕС являются членами одной европейской семьи, которые разделяют общие ценности.

"Я хочу вас заверить в том, что мы продолжим поддерживать реформаторов в этой стране, и мы будем стоять бок о бок с вашей страной в то время, когда ваше государство сталкивается с иностранной агрессией. Вы можете полагаться на нашу поддержку", - заверил посол ЕС.

"В этом году прошло пять лет с событий на Майдане. Украина продолжает платить чрезвычайно высокую цену за европейский выбор, который был сделан пять лет назад. И мы не забываем о том, что каждую неделю погибают украинские граждане из-за внешней иностранной военной агрессии", - отметил Мингарелли.

"Но вы можете быть уверены в том, что мы будем на вашей стороне, чтобы помогать вам перед лицом этой внешней агрессии и защитить ваш суверенитет", - добавил посол ЕС.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что для членства Украины в Евросоюзе двери открыты, но ЕС пока не готов предоставить перспективу членства.