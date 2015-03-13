Bloomberg: Путин исчез как диктатор

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Путин исчез как диктатор», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Никто посторонний не сможет сказать, где Путин, или что он задумал. Но выводы на основе этого события делать вовсе не рано. Это свидетельствует о том, что Россия превратилась в настоящую диктатуру. Ни при каких других формах правления государство не было бы таким непрозрачным, а его граждане настолько озабочены своим правителем.

Предшественник Путина Борис Ельцин был склонен к исчезновениям: он любил выпить, и у него было слабое сердце. Здоровье Ельцина стало особенно серьезной проблемой во время подготовки к президентским выборам в 1996 г., на которых он соперничал с сильным кандидатом от Коммунистической партии. Незадолго до голосования у него случился сердечный приступ, но его помощники скрыли это от избирателей. После того как он победил, кремлевские политтехнологи стали более творчески подходить к ответам на вопросы о здоровье президента. 19 августа 1996 г. пресс-секретарь президента Сергей Ястржембский, отвечая на подобный вопрос, сказал, что рукопожатие Ельцина было крепким, в результате чего возник мем.

Вчера репортер радио «Эхо Москвы» напомнил об этом во время интервью с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, спросив его о рукопожатии президента. «Его рукопожатие такое крепкое, что ломает руки», – ответил Песков с сарказмом.

Пескову никогда ранее не приходилось отчитываться о неожиданном отсутствии своего начальника. Скорее наоборот. Путин, как правило, излишне демонстрировал силу своего рукопожатия, прилагая усилия, чтобы всегда появляться на публике здоровым и энергичным. Он не выпадал из поля зрения больше чем на день после того как в начале своего 15-летнего правления ненадолго исчез, когда в 2000 г. затонула подводная лодка «Курск», и когда террористы захватили сотни заложников в московском театре в 2002 г. Два этих инцидента стали масштабными кризисами для Путина. С тех пор он пережил много других событий такого масштаба, но больше не пропадал.

В этом месяце, однако, он снова исчез. Последний раз его видели неделю назад, 5 марта, когда он встретился с премьер-министром Италии Маттео Ренци в Москве. С тех пор он отменил переговоры с президентами Беларуси и Казахстана, подписание договора с Южной Осетией и свое появление на заседании коллегии ФСБ, российской службы разведки.

Ежедневная деловая газета РБК проанализировала график проведения совещаний Путина. Журналисты утверждают, что обнаружили несовпадения на официальном сайте Kremlin.ru. По данным газеты, на сайте сообщалось, что встреча Путина с губернатором Карелии состоялась 11 марта, но на самом деле это произошло неделей ранее. И на карельском сайте об этой встрече было написано 4 марта.

Вчера, как сообщалось на Kremlin.ru, Путин провел телефонный разговор с президентом Армении Сержем Саргсяном. На сайте Саргсяна появилось идентичное сообщение. В Кремле сообщили, что 12 марта это было единственное мероприятие, в котором Путин принял участие – как-то слишком мало дел для энергичного российского лидера. Например, в понедельник 2 марта официальный сайт сообщил о двух рабочих встречах с российскими должностными лицами и о телефонном разговоре с лидерами Германии, Франции и Украины.

Немного пугающе, и в отличие от политтехнологов Ельцина, которые были готовы признать, что президент болен, хотя и приуменьшали серьезность его состояния, Песков твердо отрицал, что с Путиным вообще что-либо случилось. Для любителей теорий заговора это стало настоящим праздником. Андрей Илларионов, бывший советник Путина, предположил в своем комментарии в LiveJournal, что президент, возможно, был свергнут приверженцами «жесткой линии», в том числе начальником штаба Сергеем Ивановым, в результате «дворцового переворота».

Константин Ремчуков, журналист и издатель, имеющий доступ к высшим эшелонам власти, распространил слух о том, что друг Путина Игорь Сечин, который управляет крупнейшей российской нефтяной компанией «Роснефть», совсем скоро потеряет свою работу, что означает, что либо Путин проводит перемещение должностных лиц в своем ближайшем окружении, либо он сам скоро должен уйти. В Twitter и Facebook появлялись сотни сообщений о том, что Путин, возможно, уже даже мертв – и, поскольку это происходит в России, было и много черного юмора.

Российский фондовый рынок, рубль и российские облигации выросли вчера, как будто отсутствие Путина стало хорошей новостью для экономики. В Украине многие смотрят новости, затаив дыхание, и хотят, чтобы ненавистный российский лидер каким-то образом исчез навсегда. «По-видимому, кто-то другой сейчас контролирует ситуацию в России, если ее вообще кто-то контролирует», – Иван Яковина написал на украинском сайте Nv.ua.

В общем, Путину удалось сделать россиян одержимыми, просто исчезнув из их виду. Россияне, в том числе оппоненты Путина, настолько же взволнованы его недельным отсутствием, как были бы встревожены дети, если бы их отец куда-то ушел и не возвращался несколько дней. Они просматривают веб-сайт Кремля со смешанными чувствами недоверия, страха и надежды, задаваясь вопросом о том, сможет ли, и если сможет, то как, высокая пирамида власти, которую построил Путин, функционировать без него на вершине.

Если это не признак того, что Путин стал полноценным диктатором в коллективном сознании народа, то что тогда? В конце концов, лидер демократического государства не мог вот так исчезнуть: график президента США Барака Обамы всегда размещен на его официальном сайте, а на сайте канцлера Германии Ангелы Меркель постоянно обновляются новости об ее появлениях на публике. Их пресс-секретари не пытаются скрыть информацию о том, что они чувствуют себя плохо или у них болит горло. Только диктатор будет держать в тайне то, что он болен гриппом – либо врать о том, что у него целую неделю были какие-то встречи, на чем настаивает Песков.

Пора покончить с эвфемизмами, такими как «авторитарный» или «сильный» правитель. Путин – это диктатор, который управляет Россией с помощью страха и скрытности. Какими бы ни были причины его отсутствия, страна не может функционировать без него во главе. Вместо этого возникают иррациональные страхи, как и иррациональные надежды