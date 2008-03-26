Азаров не услышал у Тимошенко того, чего хотел

Председатель Налогового комитета Верховной Рады, министр финансов в оппозиционном правительстве Николай АЗАРОВ заявляет, что в отчете работы Кабинета министров за 100 дней не услышал ответы на многие проблемные вопросы экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Н.АЗАРОВ также отметил, что сейчас правительство не декларирует свои позиции относительно ситуации на валютном рынке. По его словам, Кабмин много говорит о своей антиинфляционной программе, которую оно разрабатывает, но остается неизвестным ее содержание.

Среди важных вопросов, требующих решения, Н.АЗАРОВ назвал проблему невозврата кредитов в банковской системе страны.

Как сообщал УНИАН, 25 марта министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК отказался прокомментировать ситуацию на валютном рынке Украины. Министр в беседе с журналистами аргументировал это тем, что данный сегмент является прерогативой Национального банка Украины. Между тем, В.ПИНЗЕНИК сказал: «Если бы у меня была возможность, я бы покупал доллары».