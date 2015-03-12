У Лаврова возмутились из-за отказа Украины от малого пограничного движения с РФ

Об этом УНИАН сообщили в МИД России.

«С сожалением вынуждены констатировать, что в Киеве с упорством, достойным лучшего применения, продолжают принимать неконструктивные меры, направленные на нанесение ущерба российско-украинским отношениям, на нарушение традиционных тесных связей наших народов, контактов между людьми, родными и близкими, волею судеб оказавшихся по разные стороны государственной границы», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что с 16 марта 2015 года украинской стороной вводится порядок, по которому граждане Российской Федерации - жители приграничных регионов смогут въезжать на Украину исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска на основании документов, действительных для выезда за границу, и находиться на территории Украины сроком до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда (аналогичная норма - 90 дней в течение 180 дней действует для граждан Украины, находящихся в РФ – УНИАН).

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

4 марта 2015 г. премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что правительство приняло решение о прекращении действия соглашения между Украиной и РФ о малом приграничном движении, и с 16 марта пересекать российско-украинскую госграницу можно будет только через международные пункты пропуска, подконтрольные украинской власти.

Он подчеркнул, что «это вопрос национальной безопасности и контроля за перемещением граждан, в первую очередь РФ, которые, к сожалению, сюда не с туризмом приезжают».

Кроме того, с 1 марта 2015 г. граждане Российской Федерации должны въезжать в Украину по загранпаспортам, а дети в возрасте до 14 лет должны быть вписаны в загранпаспорта родителей или следовать по своим загранпаспортам.

При этом те граждане России, которые до 1 марта въехали в Украину по внутренним паспортам, а дети – по свидетельству о рождении, смогут находиться в Украине до 90 суток и беспрепятственно вернуться в Россию.