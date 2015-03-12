В оккупированном Крыму приговорили к общественным работам еще двух участников акции памяти Шевченко

Леонида Кузьмина приговорили к 40 часам общественных работ, он признан виновным в «нарушении установленного порядка организации либо проведении собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», передает Крым.Реалии.

Леонид Кузьмин сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

«Меня не устраивает решение суда, и я намерен его обжаловать в сроки, положенные по закону», – отметил Кузьмин.

Адвокат активиста Эмиль Курбединов также заявил журналистам о намерении подать апелляционную жалобу по вынесенному решению.

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«Однозначно, по решению суда в отношении Кузьмина – мы будем подавать апелляционную жалобу. Что касается еще двух участников акции, которым так же было вынесено решение об общественных работах, то они пока решают, оспаривать эти решения или нет», – сказал Эмиль Курбединов.

Также к 40 часам исправительных работ за участие в акции памяти Шевченко приговорили и Александра Кравченко, сообщает издание.

Кравченко назвал решение суда «фарсом» и процитировал журналистам басню Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Он также рассказал, что в ходе заседания суда, выступал свидетель акции памяти Шевченко, который дал показания о том, что не слышал из уст Кравченко каких-либо провокационных лозунгов, в чем его изначально обвиняли полицейские.

Активисты были задержаны 9 марта после акции в парке Гагарина в Симферополе по случаю 201-й годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко и доставлены в Железнодорожный райотдел полиции.

Ранее УНИАН сообщал о приговоре еще одного участника акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко в Симферополе.