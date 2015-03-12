Завтра Украина и США подпишут соглашение об инвестировании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе публичного отчета «100 дней деятельности правительства: путь к стабилизации» заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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«Завтра подпишу с правительством США соглашение об инвестировании», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, речь идет о подписании соглашения между правительствами Украины и США о помощи в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции.

«Целью соглашения является начало программы, направленной в поддержку реформ в сфере правоохранительной деятельности и уголовной юстиции Украины. В общей сложности - 26 млн 358 тыс. дол. Куда идут эти деньги? Два направления. Первое - это реформа правоохранительной деятельности - 16 млн 772 тыс. дол. Второе - реформирование уголовной юстиции и борьба с коррупцией - 9 млн 636 тыс.», - сказал Аваков.