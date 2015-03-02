Аваков пообещал премии сотрудникам ГАИ за задержание VIP-нарушителей

Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

В частности, он посоветовал сотрудникам ГАИ стрелять на поражение в случае, если нарушитель наводит на них пистолет и доставлять в отделение милиции для установления личности, если нарушители предъявляют удостоверения, гарантирующие неприкосновенность, а также в случае неповиновения применять наручники.

"..сотрудник патрульной милиции, ГАИ, который задержал за нарушение судью, народного депутата, министра, прокурора, сотрудника администрации президента и других граждан, кого принято называть vip - получать полную защиту министра внутренних дел, поощрения и денежную премию", - заявил Аваков.

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Кроме того, Аваков пообещал аннулировать разрешение на пользование оружием судьи Оберемка и изъять у него оружие принудительно.

Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура Киева открыла уголовное производство против судьи Макаровского районного суда Киевской области Владислава Оберемко, который в нетрезвом виде угрожал убийством сотруднику Госавтоинспекции.