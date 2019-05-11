Садовый заявил о готовности бороться за кресло премьер-министра

Андрей Садовый также подтвердил, что не намерен в очередной раз участвовать в выборах мэра Львова.

Мэр Львова, председатель партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый заявил, что готов возглавить избирательный партийный список на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра.

Об этом он сообщил однопартийцам во время отчетного съезда «Самопомочи», который проходит сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Я очень бы хотел, чтобы после инаугурации нового президента таланты и успешные менеджерские достижения были использованы для развития нашей страны. Моя деятельность на посту городского головы Львова плавно подходит к концу. И, как я уже говорил ранее, не намерен баллотироваться в следующей каденции», - сказал Садовый.

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Он добавил, что готов идти в парламент, возглавлять список «Самопомочи», если будет доверие однопартийцев.

«Готов бороться за пост премьер-министра и наводить порядок в стране», - отметил Садовый.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Садовый в Facebook написал, что в ближайшее время часть депутатов от «Самопомочи» покинет парламентскую фракцию.

В пресс-службе партии также сообщили, что депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко, которые были избраны в 2014 году в Верховную Раду по спискам «Объединение «Самопомич», объявили о намерении выйти из партии.

10 мая Садовый заявил, что Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко также покинут ряды партии «Самопомич», но останутся членами парламентской фракции.