Ряд нардепов решили выйти из «Самопомочи»

Сотник, Войцицкая, Опанасенко, Мирошниченко и Данченко выходят из рядов «Самопомочи».

Народные депутаты Украины Елена Сотник, Виктория Войцицкая, Александр Опанасенко, Иван Мирошниченко и Александр Данченко выходят из рядов партии «Самопомич», но остаются членами фракции в Верховной Раде.

Об этом сообщил лидер «Объединения «Самопомич», городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.

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«Встретились с группой депутатов от «Самопомочи» - Еленой Сотник, Викторией Войцицкой, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. Скайпом присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов. При этом до конца каденции коллеги остаются во фракции «Объединения «Самопомочи» и честно отрабатывают полученное от избирателей доверие», - написал Садовый.

Он отмечает, что «договорились сотрудничать в любых форматах, к которым нас приведет будущее».