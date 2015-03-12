Прямая трансляция: Правительство Яценюка отчитывается о первых 100 днях работы

Как сообщал УНИАН, ранее правительственный офис по вопросам европейской интеграции с целью информирования общественности о ходе имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС подготовил первый Отчет о результатах выполнения Соглашения в период с сентября 2014 года по январь 2015 года.