Прямая трансляция: Правительство Яценюка отчитывается о первых 100 днях работы
11:21, 12 марта 2015Политика
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Кабинет Министров Украины отчитывается по итогам первых 100 дней деятельности.
Как сообщал УНИАН, ранее правительственный офис по вопросам европейской интеграции с целью информирования общественности о ходе имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС подготовил первый Отчет о результатах выполнения Соглашения в период с сентября 2014 года по январь 2015 года.
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