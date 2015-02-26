Правительство отчиталось о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом сообщает пресс-служба офиса.

В частности, отчет содержит информацию по организации выполнения Соглашения и других обязательств в сфере европейской интеграции.

Кроме того, представлена информация об основных результатах выполнения приоритетов Повестки дня ассоциации Украина - ЕС (ПДА).

Читайте такжеУкраина и ЕС не договорились о проведении "раннего" саммитаС отчетом можно ознакомиться на украинском и английском языках на Правительственном портале.

В отчете говорится о уже осуществленных и запланированных мерах по имплементации соглашения в таких сферах - организация выполнения соглашения, политический диалог и реформы, политическая ассоциация, юстиция, свобода и безопасность, торговля и вопросы, связанные с торговлей, экономическое и отраслевое сотрудничество, мероприятия, запланированные до 31 марта 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году: в марте - политическую часть, в июне - экономическую часть. Соглашение было подписано после Революции достоинства, которая началась в Украине в декабре 2013 года, когда на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение на саммите в Вильнюсе (Литва).

Соглашение об ассоциации положены в основу Коалиционного соглашения, подписанного фракциями большинства в Верховной Раде, а также программы деятельности правительства, представленной и утвержденной в декабре 2014 года.