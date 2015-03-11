The Guardian: Главный подозреваемый в убийстве Литвиненко провалил тест на детекторе лжи

Такие данные следствия сегодня объявили во время открытого слушания в суде Лондона по делу Литвиненко. Как сообщает The Guardian, главный подозреваемый в убийстве российский депутат от ЛДПР и бывший работник спецслужб России Андрей Луговой получил оценку -2, когда ему задали вопрос: "Вы когда-нибудь держали в руках полоний?", передает ZN.

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Такой показатель детектора свидетельствует о том, что Луговой солгал, отвечая на вопросы. Тест три года назад проводил британский эксперт Брюс Берджесс. Тогда он сказал подозреваемому в убийстве, что он прошел тест, хотя на самом деле это не так.

Также на слушании в суде сообщили, что Луговой, отвечая на другие вопросы во время теста, мог использовать так называемые "контрмеры", чтобы обмануть детектор лжи. Он владеет этой техникой со времен работы в спецслужбах. Ее суть заключается в том, чтобы скрыть импульсы, которые свидетельствуют о лжи. Этого можно достичь, если, например, считать от 100 до 1 или думать о сексуальной сцене.