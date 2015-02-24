За два месяца до смерти Литвиненко подготовил отчет с компроматом на Путина

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на The Guardian.

Свой отчет бывший разведчик написал в сентябре 2006 года, а спустя два месяца его отравили полонием.

По словам адвоката жены экс-агента ФСБ, Литвиненко направил в подразделения международного сыскного агентства Erinys, на которое он тогда работал, серию особо важных докладов, за каждый из которых он получил $5 тысяч.

Отмечается, что среди документов был, в частности, доклад его личного помощника, бывшего агента КГБ Юрия Швеца, который был посвящен криминальному прошлому главы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктору Иванову.

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Там утверждалось, что тот, начиная с 1990 года, занимался наркобизнесом в Санкт-Петербурге, где его деятельность прикрывал занимавший на тот момент должность председателя комитета по внешним связям в администрации мэра города Анатолия Собчака Владимир Путин.

Напомним, сейчас в Лондоне проходят слушания по делу об убийстве экс-агента ФСБ.

Литвиненко умер в ноябре 2006 года после того, как попил чаю в одном из лондонских отелей в компании своих бывших коллег по КГБ - Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Россия отказывается выдать их для допроса. После бегства из России Литвиненко стал штатным агентом британской службы разведки MI-6.