Квалификационная комиссия допросит судью Печерского суда, который снял арест со счетов Арбузова

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем со ссылкой на сообщение ВККС.

"Вы помните судью Печерского суда города Киева Вячеслава Пидпалого, снявшего арест со счетов Сергея Арбузова и его жены. Мы тогда обратились с запросами в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную комиссию судей. В ответ ГПУ возбудила уголовное дело по факту известного неправомерного решения", - напомнил он.

Читайте такжеСША ввели санкции против Азарова, Арбузова и главарей боевиков

По его словам, заседание Высшей квалификационной комиссии судей состоится завтра в Киеве.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре уверяли, что ни одна копейка из временно разблокированных по решению Печерского райсуда Киева банковских счетов бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и его жены не исчезла.