Гройсман подчеркивает, что в Раде необходимо ввести "кодекс поведения"

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подчеркивает необходимость введения «кодекса поведения» в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

Спикер напомнил, в частности, о драках в парламенте и «других вещах, которые не создают для нас авторитета».

«Большинство парламентариев это понимают, это нужно изменять. Изменять, в том числе, путем разработки кодекса поведения нашего общего. Каждый на себя должен взять обязательство и его выполнять», - сказал Гройсман.

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Он также подчеркнул необходимость повышения открытости работы парламента. В частности, что касается работы парламентских комитетов, обсуждения законопроектов.

«Введение элементов электронного правительства. Имею соответствующий опыт работы в этом направлении и считаю, что введение электронного правительства внутри парламента значительно улучшит процессы, скорость, качество и доступность людей к информации, которая есть в парламенте, и влиять - людям мы можем дать такую возможность через электронные возможности», - сказал председатель ВР.