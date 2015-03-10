Гройсман: Ситуация в коалиции "вполне здоровая", хотя не все просто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Говоря о 100 днях работы парламента, Гройсман отметил, что, “возможно, в коалиции не все так очень хорошо с точки зрения... Не все просто, я бы сказал”.

“Но то, что коалиция сегодня дает вполне хорошие сигналы, что она живая, что большинство способно принимать ответственные решения, даже если они непопулярные, - это тоже довольно позитивный сигнал”, - сказал спикер.

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Он подчеркнул необходимость повысить качество законодательного процесса.

Гройсман напомнил, что на прошлой неделе представил план законодательного обеспечения реформ.

“Мы должны также построить нашу работу, чтобы каждая фракция, каждый депутат коалиции, оппозиции, внефракционный депутат понимал, что мы делаем на этой пленарной неделе, а что мы будем делать через неделю”, - прибавил председатель ВР.

Отвечая на вопрос о ситуации в коалиции и стойкости, Гройсман отметил, что “все довольно непросто”.

“У нас достаточно много дискуссий на разные темы, но важно то, что мы находим взаимопонимание, и в зал, в большинстве случаев, выходим с согласованными решениями”, - сказал спикер.

“Я оцениваю ситуацию в коалиции как вполне здоровой”, - сказал председатель ВР.