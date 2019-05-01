"Это место заражено": Зеленская против того, чтобы ее муж работал в АП на Банковой

По ее мнению, Зеленскому стоит держаться подальше от этого места.

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, сидел в Администрации Президента на ул.Банковой.

Об этом Зеленская рассказала в интервью американскому изданию The Daily Beast.

Будущая первая леди Украины рассказала, что живет вместе с мужем, двумя детьми, двумя собаками, морской свинкой и рыбкой через парк от здания Верховной Рады. По ее словам, было бы удобно, если бы ее муж ходил на работу пешком.

"Это было бы здорово для него. Почему бы и нет? Премьер-министр Нидерландов отправляется на работу на велосипеде", - отметила Зеленская.

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Она добавила, что не видит своего супруга в Администрации Президента на ул.Банковой. По ее мнению, Зеленскому стоит держаться подальше от этого места.

"Мы не хотим заходить внутрь. Это место заражено темным отрицательным прошлым. Мы были бы рады сделать из этого здания современный музей или передать его в какой-нибудь университет, - подчеркнула Зеленская.

Ранее Зеленский заявил, что в случае победы во втором туре президентских выборов, собирается переехать из Администрации Президента на Банковой и не пользоваться загородными резиденциями.