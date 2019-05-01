Нардеп Найем сообщил, что его не пускали в Армению по требованию РФ

После выяснения всех обстоятельств и, вероятно, «вмешательства посла», ему разрешили въезд в Армению с отметкой «одноразово».

Народного депутата Украины Мустафу Найема во вторник, 30 апреля, по требованию Российской Федерации не пускали в Армению. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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«На паспортном контроле предъявил обычный паспорт, поскольку поездка не служебная, а дипломатическим паспортом не злоупотребляю. После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка «запрет на въезд». На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. «Просто нежелательное лицо», - отметил он.

Найем добавил, что некоторое время спустя пришли еще двое сотрудников миграционной службы и пояснили, что запрет стоит не от Армении, а «по требованию третьей страны».

«Я другой такой страны не знаю», - подумал я, и, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются по требованию Российской Федерации в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ», - подчеркнул депутат.

По его словам, после выяснения всех обстоятельств и, вероятно, «вмешательства посла и наших служб», его все-таки пустили в Армению с отметкой «одноразово».

«А наша консульская служба настоятельно посоветовала ставить посольство в известность о своих передвижениях, и по окончанию визита прибыть в аэропорт в сопровождении посла или консула», - сообщил Найем.