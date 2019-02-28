Нардепы Найем, Лещенко и Залищук выходят из фракции БПП (документ)
Народный депутат Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции БПП.
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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав скан заявления. Нардеп назвал такое решение формальностью, заявив, что он с БПП "уже давно по разные стороны ценностных баррикад".
"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - говорится в его сообщении.
Отметим, что на заявлении Найема нет даты.
Вслед за Найемом соответствующее заявление сделала и Светлана Залищук на своей странице в Facebook.
"Написала заявление о выходе из фракции БПП. Люди часто спрашивали, почему не выходите. Считаю, что мандат - это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы. Например, за закон об антикоррупционном суде. За другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем спущены на тормозах. Дальше не вижу возможности и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуре. Хищение у солдат - это за гранью человечности", - сообщила она.
Через некоторое время такое же заявление опубликовал в своем Facebook и Лещенко.