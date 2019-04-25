"Акт шантажа": Жебривский предупредил об опасности "абхазского сценария" в ОРДЛО после паспортов РФ

Экс-чиновник отметил, что Путин пытается принудить Зеленского к диалогу на своих условиях.

Президент России Владимир Путин указом об упрощенной раздаче российских паспортов жителям Донбасса реализует на востоке Украины "абхазский сценарий". Следующим шагом может стать признание Кремлем "Л/ДНР".

Такое мнение высказал бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает «Обозреватель». По его словам, Россия воспользовалась периодом межвластия в Украине и "фактически осуществила акт шантажа будущего избранного президента".

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"Особенно симптоматично сегодня заявление "голоса Кремля" Медведчука, который разочарован тем, что Зеленский не собирается выполнять дорожную карту относительно мирного плана на востоке Украины, предложенную Россией. И сразу же был мгновенный ответ – указ о выдаче паспортов", – отметил Жебривский.

"Путин, издав этот указ, пробует с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сделать или Приднестровье, или Абхазию. Это еще одна злокачественная опухоль, которую Россия делает на фоне страны", – подчеркнул он.

На вопрос, может ли следующим шагом РФ стать признание "Л/ДНР", Жебривский заявил: "Абсолютно. Я думаю, есть такая стратегия. Думаю, вы помните 2014 год – когда было межвластие, Путин воспользовался этим и аннексировал Крым. Сегодня также есть междувластие, переход от Порошенко к Зеленскому. Путин тоже пользуется этим. Следующим шагом может быть преобразование ОРДЛО в Абхазию-2 и Приднестровье-2".

Экс-чиновник отметил, что Путин пытается принудить Зеленского к диалогу на своих условиях.

"Когда была агрессия против Грузии, Путин заявил о "принуждении к миру". Он из этой парадигмы не вышел. Сегодня точно так же в отношении Украины он работает... Фактически, это очень серьезный шантаж и принуждение Зеленского для того, чтобы он пошел на ту дорожную карту, которую ему нарисовал Путин и передал в эфирах Медведчук", – пояснил он.