"Пускай выносят, пообсуждаем!": Путин о созыве ООН в связи с выдачей паспортов жителям ОРДЛО

Сегодня в 22.00 по киевскому времени состоится срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением РФ о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, которое состоится сегодня в 22.00 по киевскому времени.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке Путин назвал вопрос выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса «гуманитарным».

«По поводу выдачи паспортов соседними государствами не предпринимались попытки вынести этот вопрос на уровень Совбеза ООН. А здесь почему? Чем отличается эта ситуация? Да ничем!» - считает президент РФ.

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«Пускай выносят, пообсуждаем!» - добавил Путин.

При этом он заявил, что якобы президент Украины Петр Порошенко предлагал развернуть миссию ООН на оккупированном Донбассе «для охраны и обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ», на что Россия согласилась, после чего Украина отказалась (Порошенко предложил развернуть полномасштабную миссию ООН на всей территории оккупированного Донбасса, в том числе на границе с РФ – УНИАН).

«Это отдельная тема (миротворцы ООН – УНИАН), ее можно обсуждать, но это не стремления к решению вопроса путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях, это все попытки так или иначе нагнуть, наклонить с помощью силовых акций», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.